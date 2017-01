Lezersoproep: deel uw ervaring met een wilsverklaring

Illustratie 123RF Wilsbeschikking

Heeft u of een van uw naasten ervaring met een wilsverklaring? De krant is geïnteresseerd in uw verhaal.

Ook willen we graag weten wat u vindt van het nieuws dat wilsverklaringen nog maar zelden doorslaggevend zijn bij beslissingen over het levenseinde van patiënten met Alzheimer. Volgens de ministers van Volksgezondheid en Justitie is euthanasie ook mogelijk wanneer een patiënt het verzoek daartoe niet meer in woord of gebaar kan overbrengen, maar hoe stel je dat vast?

Stuur uw reactie naar: nieuwsdienst@hollandmediacombinatie.nl onder vermelding van ’wilsverklaring’