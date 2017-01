Texel is vol

Foto KINA Stilte in de Slufter ook op drukke eilanddagen vind je hier nog wel eens de rust. Bekijk Fotoserie

De veerboot Texelstroom braakt in een paar minuten honderden auto’s en ruim anderhalf duizend bezoekers uit. Na een paar kilometer zijn ze uitgezwermd over het eiland. Is het hier druk? Bij de een is het glas half leeg, bij een volgende half vol en er zijn er ook waar het glas al overstroomt. Zoveel Texelaars zoveel meningen. Texel staat in reisgids The Lonely Planet, de eilanders vrezen Amsterdamse toestanden. Nooit meer rust.

Door Tekst: Rien Floris - 6-1-2017, 16:17 (Update 6-1-2017, 16:18)

De toeristengids bezingt de witte zandstranden, het ’wildlife’ in de...