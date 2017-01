’Ik heb dit niet gedaan om nabestaanden MH17 een rotgevoel te geven’

PURMEREND - Journalist Michel Spekkers, die de afgelopen dagen in het nieuws kwam vanwege de vondst van brokstukken en mogelijk menselijke resten van passagiers van MH17, heeft zware kritiek gekregen van nabestaanden en deskundigen over de manier waarop hij zijn nieuws naar buiten bracht. Purmerender Spekkers betreurt de commotie en biedt zijn excuses aan voor een sarcastische tweet over zijn vondst.

Door Rens Koldenhof - 7-1-2017, 11:01 (Update 7-1-2017, 11:19)

Wat vindt je van de kritiek?

,,Aan de ene kant is het heel vervelend want deze is helemaal uit de context getrokken....