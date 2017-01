‘Journalist wilde tas met MH17 resten niet uit Schiphol smokkelen’

ANP

SCHIPHOL - De medereiziger en collega van journalist Michel Spekkers die zaterdagavond werd aangehouden met een tas met mogelijke MH17-resten, zou niet van plan zijn geweest de tas ongezien uit Schiphol mee te nemen. Hij spreekt daarmee een bericht over de aanhoudingen van het OM tegen.

Het OM bracht zondag een persbericht uit over de aanhouding van Spekkers op Schiphol en de in beslag name van diens spullen. Daarin werd gemeld dat een medereiziger van Spekkers op weg naar de uitgang was onderschept met een tas van Spekkers waarin MH17 materiaal zou zitten. Mogelijk zaten er ook menselijke botresten tussen deze spullen. De reiziger, zo stelt het OM, was al op weg naar de uitgang toen hij door de Marechaussee werd tegengehouden.

De medereiziger zelf, journalist Stefan Beck, bestrijdt dat. Hij zou de tas van Spekkers simpelweg hebben opgehaald omdat deze door een fout met zijn naam was gelabeld. Volgens Beck kwam hij er pas op Schiphol achter dat de tas verkeerd was gelabeld en werd hij al aangehouden nog voor hij de bagagehal kon verlaten. In de tas zaten volgens het OM diverse zakjes met vermoedelijk metaaldelen, en één voorwerp dat mogelijk een menselijke rest zou kunnen zijn.

Overigens laat Beck aan deze krant weten dat hij het niet eens was met het meenemen van de resten uit Oekraïne door zijn collega. Volgens Beck werd hij hier pas over ingelicht toen het tweetal alweer in Rusland was. In Rusland is vervolgens contact geweest met justitie over de overdracht van het materiaal.

Het OM heeft van beide journalisten ook video- en geluidsmateriaal in beslag genomen, waaronder foto’s en interviews van anonieme bronnen. Op Twitter laten zowel Spekkers als Beck weten het niet met deze gang van zaken eens te zijn. “Ik vrees voor repercussies naar mijn bronnen toe”, aldus Beck. Het is vooralsnog onduidelijk wat er met dit materiaal gaat gebeuren.