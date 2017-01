Commotie rond overdracht spullen MH17

PURMEREND - De overdracht van brokstukken en mogelijk menselijke resten die gevonden zijn op de crashtsite van MH17 is tumultueus verlopen. Volgens het OM was de afspraak dat journalist Michel Spekkers de spullen bij aankomst op Schiphol aan de politie zou geven. Maar een medereiziger zou met een rugzak van Spekkers op weg zijn geweest naar de uitgang. Hierin bleken diverse zakjes met vermoedelijk metaaldelen te zitten en één voorwerp dat mogelijk een menselijke rest zou kunnen zijn.

8-1-2017

Spekkers bevestigt de overeenkomst met de politie, maar bestrijdt dat hij het materiaal via zijn metgezel alsnog het land in probeerde te smokkelen. Volgens de Purmerendse journalist was hij tijdens een tussenstop in Warschau met het hoofd van het onderzoeksteam van de politie overeengekomen de voorwerpen vrijwillig over te dragen.

,,Ik had daar in Warschau al contact met het hoofd van het onderzoeksteam over. Die liet weten de spullen in beslag te zullen nemen. Ik heb toen aangegeven dat ik ze vrijwillig wilde overdragen, om geen strafrechtelijke problemen te krijgen. Daar ging hij mee akkoord. Maar bij de gate ging het alsnog mis omdat mijn metgezel de rugzak van de band nam. Binnen een minuut heeft hij die weer teruggegeven. Hij was het niet eens met het meenemen van botresten, dus wilde ik hem er niet in mengen.’’

Beeldmateriaal

Volgens justitie weigerde Spekkers ook foto- en filmmateriaal van de crashsite in Oekraïne beschikbaar te stellen voor het onderzoek. Spekkers zegt dat hij wel bereid was het beeldmateriaal van de crashsite over te dragen, maar wilde justitie over al het materiaal beschikken.

,,En dat wilde ik niet omdat daar veel politiek gevoelig materiaal op staat van mensen die ons in vertrouwen dingen hebben verteld. Ik heb aangeboden samen naar het materiaal te kijken en de beelden van de crashsite over te dragen, maar daar wilde men niet van weten. Ze hebben toen alles in beslag genomen. Het gaat om telefoons, geheugenkaarten, een laptop en een gehuurde filmcamera. Ik kan nu dus niet werken.’’ Of en wanneer Schepers zijn in beslag genomen spullen weer terugkrijgt is nog onduidelijk.

Medereiziger

De medereiziger van Schepers, publicist Stefan Beck, bevestigt zijn verhaal. Volgens Beck was hij noch Schepers van plan de MH17 spullen ongezien Schiphol uit te krijgen. Hij zou de tas van Spekkers simpelweg hebben opgehaald omdat deze door een fout met zijn naam was gelabeld. Volgens Beck kwam hij er pas op Schiphol achter dat de tas verkeerd was gelabeld en werd hij al aangehouden nog voor hij de bagagehal kon verlaten.