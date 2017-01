Natuurgebieden provincie druk bezocht

Adnan Tekin en Riena Tienkamp

OVERVEEN - De natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland zijn het afgelopen jaar circa tachtig miljoen keer bezocht. ,,Dat is vier keer de Arena vol en dat elke dag’’, aldus Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland.

Door Roel van Leeuwen - 11-1-2017, 19:21 (Update 11-1-2017, 19:58)

Tienkamp maakte de eerste resultaten van een groot onderzoek onder de zeventig belangrijkste natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van twaalf terreinbeherende organisaties.

Half miljard

Over enkele maanden worden alle cijfers bekend en zal er een symposium worden gehouden. Maar Tienkamp wist al te melden dat de bezoekers van de zeventig gebieden met elkaar jaarlijks een half miljard euro besteden en dat de stadsbossen de meeste bezoekers trekken.

Ook blijkt dat de meeste bezoekers met de auto komen.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst nam Adnan Tekin de ’Knoop in de Zakdoek’ in ontvangst. Dit is een aanmoedigingsprijs vanwege zijn nieuwe rol als gedeputeerde voor natuur. Vorig jaar ging deze naar zijn voorganger, de onlangs overleden Tjeerd Talsma.