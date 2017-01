Vrije meningsuiting is belangrijker dan goede naam

DEN HAAG - Femmes For Freedom (FFF) hoeft haar website niet te kuisen zoals de Blijf Groep dat graag ziet. Het recht op vrije meningsuiting prevaleert de Haagse rechtbank boven het recht op bescherming van eer en goede naam.

Door Nancy Ubert - 12-1-2017, 13:56 (Update 12-1-2017, 13:56)

Blijf Groep verliest kort geding

De Blijf Groep had een kort geding aangespannen tegen FFF omdat die kleine activistenclub de ,,ronkende motor’’ zou zijn achter het negatieve beeld dat over Blijf is ontstaan. Tevergeefs, zo blijkt nu. De kleine vrouwenrechtenorganisatie hoeft het dossier ’vrouwenopvang’ niet van de site te halen.

Het juridisch gevecht was een botsing tussen twee fundamentele rechten en draaide om de vraag of een belangenorganisatie op basis van de informatie die zij heeft vergaard een duidelijk standpunt mag innemen en die visie ook naar buiten mag brengen. Zelfs als dat het imago van de tegenpartij schaadt. ’Ja’, heeft de rechter nu geoordeeld, dat mag.

Anders dan Blijf Groep het doet voorkomen, ziet de Haagse rechtbank FFF niet als aanjager en aanklager van de vermeende misstanden die door de media zijn belicht. FFF kwam pas in actie nadat betrokkenen zelf contact hadden gezocht met de pers, concludeert de voorzieningenrechter in het vonnis.

FFF-advocaat Erik de Vos: ,,Ik hoop dat de Blijf Groep nu stopt met pogingen de brenger van het slechte nieuws de mond te snoeren. Zo blijft die organisatie zichzelf alleen maar schaden. De uitspraak is terecht. Ik heb Femmes For Freedom van harte en met overtuiging verdedigd. Laten we hopen dat het hier ophoudt.’’

De Blijf Groep buigt zich nog over commentaar.