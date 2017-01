OM: Botresten MH17 van eerder geïdentificeerd slachtoffer

AMSTERDAM - Het forensisch onderzoek naar mogelijk van vlucht MH17 afkomstige voorwerpen, die door de Nederlandse journalist Michel Spekkers zijn meegenomen uit Oekraïne, heeft uitgewezen dat in een geval sprake is van een stukje menselijk bot. DNA onderzoek wijst uit dat het gaat om resten van een passagier van wie de identiteit in 2014 is achterhaald.

Door Rens Koldenhof - 13-1-2017, 19:20 (Update 13-1-2017, 20:24)

Het bot is onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. De nabestaanden van het slachtoffer zijn op de hoogte gebracht. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdagavond bekend gemaakt.

Spekkers reageert geschokt op de bekendmaking. ,,Ik was er al bang voor. Dit is onze eer te na, dat daar nog botten liggen. Het onderzoek zou zijn afgerond heet het, maar daar is dus geen sprake van.’’

OM: Inbeslagname MH17 spullen was ’rechtmatig’

De uitkomst van het DNA-onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut naar botresten die vorige week door de Nederlandse journalist Michel Spekkers in Oost-Oekraïne, wijst uit dat het gaat om resten van een slachtoffer van de MH17 crash. Het gaat om een al in 2014 geïdentificeerd slachtoffer. Een tegenslag voor nabestaanden van de twee nog altijd niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp.

Lees verder...

Volgens het openbaar ministerie zijn de andere voorwerpen die Spekkers meenam uit Oekraïne ook beoordeeld en niet relevant bevonden voor het strafrechtelijk onderzoek.

Het Openbaar Ministerie spreekt tegen dat het gebied in Oost-Oekraïne waar vlucht MH17 is neergehaald vrij toegankelijk zou zijn voor het joint investigation team (JIT). ’Dat is niet het geval en heeft te maken met de (inter)nationale regelgeving voor rechtshulp in strafzaken. Immers, de zelfverklaarde republieken DPR en LPR worden niet als autonome staten erkend’, stelt het OM in een persverklaring. Met contactpersonen in de regio is wel afgesproken dat mogelijk daar gevonden materiaal, waaronder stoffelijke resten van passagiers, kunnen worden ingeleverd. De stand van zaken op dat vlak wordt regelmatig bij hen geïnventariseerd. Naar aanleiding van de vondst van Spekkers is extra navraag gedaan, aldus het OM.

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS.