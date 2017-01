Doodstraf niet in SGP-programma: ’We wilden het even in de groep gooien’

HOEVELAKEN - De herinvoering van de doodstraf komt niet in het verkiezingsprogramma van de SGP. De lokale SGP-afdeling in Zaanstad stelde dat voor op het eerste verkiezingscongres van de partij, zaterdag in Hoevelaken. Voorzitter Jan van Zaane, uit Koog aan de Zaan, wist zijn partijgenoten niet te overtuigen. Zijn voorstel kreeg 106 stemmen voor, 134 tegen.

Door Sam Trompert - 14-1-2017, 17:59 (Update 14-1-2017, 17:59)

De SGP is sinds jaar en dag voorstander van de doodstraf, het staat ook in het beginselprogramma van de partij. Het partijbestuur nam het dit jaar echter niet op in het verkiezingsprogramma, omdat ze twijfelt aan de politieke haalbaarheid. Geen enkele andere gekozen politieke partij in ons land is immers voorstander van de doodstraf.

Bent u nu teleurgesteld, meneer Van Zaane?

Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant niet. We hebben wel begrip voor het standpunt van het hoofdbestuur. Onze afdeling vindt dat wat in ons beginselprogramma staat wel belangrijk genoeg om dit onderwerp op het congres te bespreken. We wilden het even in de groep gooien. Ons voorstel krijgt dus geen vervolg. Wel kregen wij afgelopen week, behalve veel commotie, ook complimenten over onze oplettendheid.

Waarom vond u dit punt zo belangrijk?

We zien een inconsequentie. Het verkiezingsprogramma en het beginselprogramma zijn nu niet in overeenstemming met elkaar. Het partijbestuur zegt: het verkiezingsprogramma is vooral een praktisch programma. Dat wil zeggen: het zijn concrete uitvoeringspunten voor de komende periode. Tja, dat snap ik ook wel weer.

Het was misschien ook een beetje gek geweest, nu de SGP de slogan ‘Voor het leven’ gebruikt?

Dat lijkt tegenstrijdig, maar volgens ons is dat niet zo. Die term gaat over de beschermwaardigheid van het leven van gewone mensen. In de Bijbel staan ook een aantal aanwijzingen daaromtrent. Bijvoorbeeld: “de overheid draagt het zwaard niet tevergeefs”.

Veel mensen kennen het gebod ‘Gij zult niet doden’. Toch is de SGP voor de doodstraf. Kunt u dat uitleggen?

Ja, dat is een heel lastig punt. Dat kan ik zelf niet zo goed uitleggen. Op de site van de SGP staat het goed verwoord. Daar staat: „De SGP vindt bij ernstige levensdelicten het opleggen van de doodstraf door een wettige overheid een legitieme straf. Niet uit populistische bloeddorstigheid, maar omdat de overheid geroepen is het kwaad op gepaste wijze te bestraffen. De opvattingen van de SGP stroken op dit punt met de Bijbelse bepalingen over de zwaardmacht van de overheid.”

Uw kleine afdeling met 35 leden kreeg ineens veel aandacht. Dat was even wennen?

Ja, dat was wel een beetje onverwacht. Wij vonden de aandacht overigens zeer selectief. Veel andere punten in het verkiezingsprogramma krijgen veel minder aandacht.

Het was het eerste verkiezingscongres van de SGP ooit. Hoe beviel het?

We hebben jaarlijks wel een partijdag, maar dit was inderdaad het eerste verkiezingscongres. Er was een goede sfeer. De congresgangers hebben over het algemeen de lijn van het partijbestuur gevolgd. Men is niet meer uitsluitend in het zwart, in de zaal zaten ongeveer 50 tinten grijs en enkele andere kleuren.