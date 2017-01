Passagiersvliegtuig veilig geland na brandmelding Schiphol

Foto: Eric van Lieshout

SCHIPHOL - De hulpdiensten zijn zondagochtend massaal uitgerukt voor een ’vooralarm’ van brand in een boeing 747 op Schiphol. Het vermoeden was dat het vrachtruim in brand stond.

Door Internetredactie - 15-1-2017, 9:01 (Update 15-1-2017, 9:18)

De hulpdiensten werden ingeschakeld nadat het automatisch brandalarm op de vlucht uit Paramaribo was afgegaan. Uiteindelijk kon het vliegtuig veilig landen en deed de brandweer een inspectie. Daaruit bleek dat het ging om een loos alarm.

De 428 passagiers zullen nu langzaam van boord gaan en daarna wordt de alarmering ingetrokken.