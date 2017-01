KLM-Boeing keert terug naar Schiphol om technisch probleem

Foto: ANP

SCHIPHOL - AMSTERDAM Een Boeing 747 van KLM die onderweg was naar Nairobi in Kenia, is maandagavond veilig teruggekeerd op Schiphol nadat een technisch mankement was ontdekt. Aan boord waren 376 passagiers.

Volgens een woordvoerster van de KLM werd het mankement buiten het Europese luchtruim ontdekt. Wat er aan de hand was, kon ze niet zeggen. Bij de landing waren geen voorzorgsmaatregelen nodig.

Besloten werd naar Schiphol terug te vliegen omdat hier een gecertificeerde technicus de reparatie met gecertificeerde onderdelen dient uit te voeren en omdat naar omstandigheden de overstapmogelijkheden voor de passagiers dan het grootst waren. De vliegveiligheid was niet in het geding.

Het toestel, dat rond het middaguur was vertrokken, kwam kort voor 20.00 uur aan bij de gate op Schiphol. De passagiers krijgen op de luchthaven begeleiding van extra grondpersoneel. Gekeken wordt wie er maandagavond opnieuw naar Nairobi kunnen vertrekken en wie dat dinsdag na een overnachting doen.

Zaterdag kampte hetzelfde toestel met een valse brandmelding. Dat probleem was verholpen. Dat er nu weer wat aan de hand is, noemt de woordvoerster ,,puur toeval''.