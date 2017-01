NS adviseert treinreis uit te stellen

ANP XTRA

AMSTERDAM - Mensen die met de trein naar Amsterdam, Utrecht of Schiphol moeten, kunnen hun reis dinsdagochtend beter uitstellen.

Door Medewerker Internet - 17-1-2017, 8:51 (Update 17-1-2017, 8:51)

Dat adviseert de NS. Volgens het spoorbedrijf is het nog onduidelijk wanneer de treinen weer kunnen gaan rijden. Ook als de stroom terug is, duurt het nog even voordat alles weer volledig op gang komt.

Ook andere delen van het land hebben last van de problemen op Amsterdam CS.