Schiphol heeft weinig last van storing

SCHIPHOL - De luchthaven Schiphol heeft weinig last ondervonden van de stroomstoring.

Door Frans van den Berg - 17-1-2017, 11:17 (Update 17-1-2017, 11:43)

In tegenstelling tot enkele jaren, lag de stroomvoorziening op de luchthaven er niet uit. ,,Wel hadden we last van de mist en moesten de vliegtuigen eerst tegen de bevriezing worden behandeld voordat ze konden vertrekken’’, laat een woordvoerder weten.

Het probleem zat in de treinenloop. Er reden immers geen treinen naar Amsterdam CS. ,,NS heeft wel bussen ingezet tussen CS en Schiphol. Ook rijden de reguliere bussen en taxi’s. Lange rijen zijn er niet en wel krijgen ook geen signalen dat passagiers hun vlucht missen.’’

Lange rijen stonden er wel bij de taxistandplaats en bij de treinen veel wachtende passagiers.

In de loop van de ochtend gingen wel treinen van Schiphol naar Den Haag en Rotterdam. De Thalys uit Parijs had Schiphol als eindpunt gekregen.