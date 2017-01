Verdachte moord Hoorn ’maanden in andere wereld’

Holland Media Combinatie / Jaap Stiemer Het lichaam van Caroline van Ewijk wordt naar een lijkwagen gebracht.

ALKMAAR - De zaak rond de moord op de 33-jarige Zweedse Caroline van Ewijk in Hoorn is met vier maanden uitgesteld als gevolg van de geestesgesteldheid van de verdachte. Die leefde volgens psychiaters ’maanden lang in een andere wereld’.

Door Jaap Stiemer - 17-1-2017, 16:01 (Update 17-1-2017, 16:23)

De beslissing van rechter H. Stalenhoef was een stevige tegenvaller voor de families van zowel slachtoffer als verdachte, die vanuit Zweden naar Alkmaar waren gekomen. Voor de zitting was een dag uitgetrokken, maar deze duurde dinsdag al met al nog niet eens een...