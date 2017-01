Onrust rond 50Plus: voorzitter Noord-Holland uit partij gezet

ANP Henk Krol met enkele partij genoten van politieke partij 50PLUS bij aanvang van een trainingsweek in hotel De Slaapfabriek in Teuge. De twaalf eerste kandidaten van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart gaan in de eerste week van 2017 op teambuilding.

DEN HELDER - De voorzitter van de provinciale afdeling van politieke partij 50Plus in Noord-Holland, Nico de Vos, is de partij uitgezet. Dat bevestigt landelijk partijvoorzitter Jan Nagel, uit Hilversum.

Door Sam Trompert - 18-1-2017, 20:01 (Update 18-1-2017, 20:19)

Voorzitter afdeling Noord-Holland moet weg van hoofdbestuur

Reden voor de breuk is ’belangenverstrengeling’, zegt Nagel. De Vos organiseerde een schoolreisje naar het Binnenhof in Den Haag, om de schoolkinderen kennis te laten maken met de parlementaire democratie. Hij regelde een bus en declareerde het daarmee gemoeide bedrag bij de partij.

De kleindochter van De Vos is leerling van de school in kwestie en ging ook mee. En dat kan niet, zegt Nagel. „We hebben richtlijnen voor waar geld wel en niet besteed mag worden. Schoolreisjes voor je kleinkinderen kunnen wij niet financieren. We kunnen niet toestaan dat privé-uitgaven uit de partijkas betaald worden.”

De Vos zegt te goeder trouw gehandeld te hebben. „Het leek ons een goede campagne-activiteit, om aan te geven dat we er niet alleen maar voor ouderen zijn, maar ook voor kinderen.”

Hij vermoedt dat het een druppel is die de emmer deed overlopen, want het is niet de eerste keer dat De Vos een aanvaring heeft met het partijbestuur. Hij was kritisch op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, die hij ’verbazingwekkend’ noemde in De Telegraaf. „Het voelt niet goed. Ik verwacht binnen een democratische partij mee te kunnen sturen of in elk geval een mening te kunnen geven. Ons is niets gevraagd”, zei hij daarover.

Daarvoor speelde er een kwestie rond het opzetten van een lokale afdeling in Den Helder. Volgens De Vos ging het slechts om een zogenoemd steunpunt van 50Plus, nog niet over een officiële afdeling. Het partijbestuur was daarover niet ingelicht. Helderse leden van 50Plus deden daarover hun beklag.

Jan Nagel zegt dat de vermeende belangenverstrengeling de enige reden voor ontzetting is. „Dat staat ook nadrukkelijk in de brief die we hem stuurden.” Nico de Vos start een interne beroepsprocedure.