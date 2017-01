Weer een recordjaar voor zonne-energie

AMSTERDAM - Nog niet eerder werden in Nederland zoveel zonnepanelen geplaatst als in 2016. De verwachting is dat in totaal 550 MegaWatt (MW) aan vermogen is geplaatst, 100 MW meer dan in 2015. En de toekomst ziet er zonnig uit.

Door Roel van Leeuwen - 19-1-2017, 16:57 (Update 19-1-2017, 16:57)

Bij Delfzijl werd donderdag het grootste zonnepark van Nederland geopend. Een park van dertig hectare groot met 116.400 zonnepanelen. Goed voor 30 MW aan stroom.

En de bouw van dit park staat niet op zich. Volgens Edwin Res van het platform ZonnepanelenDelen is...