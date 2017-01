Waar is het feestje ter gelegenheid van de inauguratie van Donald Trump?

ANP De inauguratie van Obama, live te volgen in het Scheveningse Raar.

AMSTERDAM - Geen slingers. Geen ballonnen. De inauguratie van Donald Trump is voor niemand reden tot feest. Zelfs zijn eigen Republikeinen in Nederland blijven gewoon thuis voor de buis. Er is wel een protestmars, vrijdag 20 januari en zaterdag 21 januari in Amsterdam. Trump wordt verder vrijdagavond op de hak genomen in het comedy-instituut Boom Chicago in Amsterdam en diezelfde avond besproken in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Door Leonie Groen - 20-1-2017, 5:00 (Update 20-1-2017, 5:00)

Hoe anders was dat met de inauguratie van Barack Obama, acht jaar geleden. De...