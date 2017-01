Hyperloop TU Delft gaat in testbuis SpaceX

DELFT - Een halfjaar later dan gepland gaat de Hyperloop die de TU Delft heeft ontwikkeld racen in de testbuis bij het ruimtevaartbedrijf SpaceX. De Hyperloop gaat het nieuwe vervoersmiddel van toekomst worden tussen grote steden.

Door Frans van den Berg - 20-1-2017, 11:05 (Update 20-1-2017, 11:07)

Van 27 tot 29 januari zullen 29 teams een zo hoog mogelijke snelheid proberen te behalen in de testbuis van 1,2 kilometer naast het hoofdkantoor van het ruimtevaartbedrijf in Hawthorne, Los Angeles. Op zondag 29 januari worden de winnaars bekend gemaakt.

De TU Delft gooit hoge ogen. Eerder eindigde het ontwerp van de studenten als tweede. Het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) eindigde toen als eerste. Inmiddels is het ontwerp omgezet in een werkend model. Model, omdat een echte capsule twee keer zo groot wordt.

,,Net als precies één jaar geleden verwacht ik dat de finale een spannende strijd gaat worden tussen ons en het MIT’’, zegt teamcaptain Tim Houter. ,,Wij hebben een vergelijkbaar concept dus het gaat echt om de uitwerking van de prototypes. Wie is het meest efficiënt, betrouwbaar en veilig? Het blijft natuurlijk wel erg spannend want voor een goed resultaat moeten alle onderdelen, zoals de aerodynamica, elektronica en het magnetische stabilisatie- en zweefsysteem goed samenwerken.’’

Musk

De Hyperloop Pod Competition is opgezet door Elon Musk, oprichter van SpaceX en Tesla Motors. Hij wil zo de ontwikkeling van een revolutionaire vorm van snel, duurzaam, veilig en betrouwbaar transport stimuleren. Met een snelheid van 1.200 kilometer per uur kunnen mensen en goederen door buizen met daarin een zeer lage luchtdruk reizen. Dat maakt het vervoer energiezuiniger en efficiënter dan vervoer met bijvoorbeeld het vliegtuig en de trein. Een afstand van Amsterdam naar Parijs zou in een half uur worden afgelegd. Alleen is de kans groter dat dergelijke buizen op poten in lege landschappen worden gebouwd dan in een vol Europa. Gedacht wordt al over verbindingen tussen Los Angeles en San Francisco of tussen grote steden in China of de Golfregio.

Het team van de TU Delft heeft het ontwerp samen met bedrijven verder uitgewerkt en hoopt in de toekomst bij de verdere ontwikkeling te worden betrokken. De capsule is erg licht door het gebruik van het lichte en sterke koolstofvezel. Met behulp van magneten zweeft de Delftse pod boven de baan, waardoor er heel weinig energie verloren gaat. Het team verwacht dat het prototype tijdens de finale een snelheid van boven de 200 kilometer per uur moet kunnen halen in de 1,2 kilometer lange testbuis. In een langere buis zou het Delftse prototype snelheden tot 1.200 kilometer per uur aan moeten kunnen.