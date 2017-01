NVJ stelt ultimatum aan directie deze krant

ALKMAAR - De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft de directie van Holland Media Combinatie - de uitgever van deze en andere regionale dagbladen - een ultimatum gesteld. De NVJ eist dat de directie geen journalisten ontslaat totdat duidelijk is of uitgeverij Mediahuis de regiokranten overneemt.

Alles over de actie #ditismijnkrant

Journalisten van deze krant voeren actie voor de krant, ook in al zijn digitale verschijningsvormen, voor de lezers en voor onafhankelijke nieuwsvoorziening in de haarvaten van stad en streek! Lees hier alles over de actie #ditismijnkrant.

De directie van Holland Media Combinatie, onderdeel van TMG, maakte op oudjaarsdag bekend dat het bedrijf voornemens is een kwart van de journalisten te ontslaan. Sindsdien voeren de journalisten actie met als slogan ’Dit is mijn krant’.

Het Belgische Mediahuis maakte onlangs bekend TMG en dus ook de regionale dagbladen, over te willen nemen. In maart moet duidelijk worden of het bod van Mediahuis kans van slagen heeft. De NVJ eist dat deze ontwikkelingen worden afgewacht voordat er wordt gesneden op de redacties.

De directie krijgt tot maandag 11 uur de tijd om de maatregelen op te schorten. Als zij hier niet op ingaat, dan zal er actie worden gevoerd onder regie van de NVJ. Voor maandag staat er al een actie gepland bij het regiokantoor van de Alkmaarsche Courant in Alkmaar. Diverse gastsprekers zullen zich dan uitspreken voor het belang van goede regionale dagbladen.