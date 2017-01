Nieuwe overslaghaven voor staalschroot Tata Steel

Foto HMC Ondernemers laten zien hoeveel subsidie ze hebben gekregen voor het verduurzamen van de Noord-Hollandse zeehavens.

HAARLEM - Tata Steel krijgt in IJmuiden een nieuwe overslaghaven voor staalschroot dat in de fabriek wordt gerecycled. De nieuwe overslaghaven - die in de bestaande haven op het terrein van Tata wordt gevestigd - komt volgens het staalbedrijf de duurzaamheid ten goede.

Door Roel van Leeuwen - 23-1-2017, 20:59 (Update 23-1-2017, 20:59)

Nu wordt schroot gelost bij Velserkom, vlakbij de veerpont over het Noordzeekanaal. Daarna moeten vrachtwagens op en af rijden om het staal af te leveren bij de fabriek. In de nieuwe situatie kunnen binnenvaartschepen rechtstreeks lossen in de Staalhaven.

Naast...