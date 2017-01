Oudere kind van de rekening in zorg

Foto Rien Floris De hal van het Westfriesgasthuis is omgetoverd tot studio voor het Nationaal Zorgdebat van Max Bekijk Fotoserie

HOORN - Kwetsbare ouderen zijn het kind van de rekening als het om de kosten van de zorg gaat. Juist zij draaien op voor miljardenbezuinigingen in de zorg. Dat klonk tijdens het Nationaal Zorgdebat van omroep Max dat maandagavond rechtstreeks werd uitgezonden uit het Westfriesgasthuis in Hoorn.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 23-1-2017, 21:56 (Update 23-1-2017, 22:11)

Een zorgdebat zonder politici, juist om de praktijk te schetsen. Een vaak droevige dagelijkse praktijk van mensen die verzuipen in de zorgkosten en zorg mijden. Tot ze op de spoedeisende hulp belanden. Vorig jaar waren dat duizenden ouderen. ,,Dat gebeurt steeds vaker en de ouderen zijn er slechter aan toe dan vroeger’’, volgens geriater Geesje Hemmes van het Westfriesgasthuis.

MAX berekende de bezuinigingen in de zorg en kwam op elf miljard euro sinds de invoering van de marktwerking in de zorg. Alleen al de opbrengst van het eigen risico is 1,5 miljard euro. Bezuinigen op zorg lijkt niet zo gek als je daar een rekensom tegenover zet van wat we in Nederland verdienen: 13 procent van alles wat we verdienen gaat op aan zorg.

,,Het aantal tachtigjarigen met kwalen gaat verdubbelen’’, zegt MAX-presentator Cees Grimbergen. Hij ziet de ouderen de klappen opvangen. ,,We hebben veel mensen gesproken die steeds meer geld kwijt zijn aan zorg. Ouderen zijn vaker ziek, het kost ze steeds meer en ze kunnen het niet meer opbrengen.’’

,,Er is een tweedeling gekomen’’, zegt huisarts Chantal van het Zandt uit Rotterdam. Mensen die niet betalen, worden door verzekeraars weggezet als wanbetalers. ,,Maar het zijn soms onze vaders en moeders. Mensen met blaaskanker sparen voor het eigen risico vóór ze naar de uroloog gaan. Dat sparen duurt dan negen maanden en in die tijd is de kanker uitgezaaid. Dat is geen incident.’’

Eigen risico

Mensen met weinig geld worden genekt door het eigen risico en eigen bijdrages bovenop de zorgpremie. Dus gaan ze zorg mijden. Ook al vindt de helft van de huisartsen dat onaanvaardbaar. Volgens onderzoek van Max staat er twintig miljoen euro open aan onbetaalde eigen bijdragen van 14.000 mensen.

Een zorgdebat aan de vooravond van de verkiezingen, maar zonder pratende politici die van alles beloven. MAX vroeg de partijen wél wie het eigen risico willen afschaffen of verlagen. Alleen VVD en D66 zijn daar tegen. Het stemadvies van MAX is duidelijk.