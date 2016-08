Bestuurder gewond bij botsing met geparkeerde auto’s

Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

HAZERSWOUDE-DORP - Een automobilist is vrijdagavond gewond geraakt door een botsing met twee geparkeerde auto’s, op de Roemer in Hazerswoude-Dorp.

Door Thijs Zilverberg - 26-8-2016, 22:13 (Update 26-8-2016, 22:13)

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een van de geparkeerde auto’s kwam in de sloot terecht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.