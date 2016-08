SBN en D66 zetten CDA uit coalitie Nieuwkoop

NIEUWKOOP - De Nieuwkoopse partijen SBN en D66 wijzen een nieuwe CDA-wethouder af. Ze zetten de coalitie voort met de VVD, die Paul Platen als nieuwe wethouder voordraagt.

Door Erna Straatsma - 30-8-2016, 10:24 (Update 30-8-2016, 10:24)

Het CDA is woedend dat de partij op een zijspoor is gezet. ,,De opvolging van Trudy Veninga is verworden tot een politiek spelletje van bedenkelijk niveau’’, aldus Hans Disch, voorzitter van de CDA-afdeling Nieuwkoop. Hij wil niet zeggen welke CDA-kandidaat is afgewezen. ,,Er zijn al te veel mensen beschadigd in deze affaire.’’

Veninga maakte vlak voor de zomer haar vertrek bekend. Wegens overbelasting legt ze op 15 september haar functie neer.

SBN en D66 laten in een persbericht weten de voorkeur te hebben voor een wethouderskandidaat ’met kennis van de lokale omstandigheden’.

Paulo Platen is is op dit moment voorzitter van de VVD-fractie in Nieuwkoop.