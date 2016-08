Toto-oplichter gezocht na truc in Albert Heijn Herenhof

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie is op zoek naar een man die op woensdagavond 20 april bij de Albert Heijn in de Herenhof in Alphen aan den Rijn een cassière heeft opgelicht.

Door Internetredactie - 30-8-2016, 18:40 (Update 30-8-2016, 18:40)

De man leverde die avond rond 20.00 uur zijn toto-formulieren in bij de balie. Op het moment dat de cassière de uitslagen verwerkt in de computer, wordt de betaling via de supermarkt gestart.

Dan vraagt de man zijn formulieren terug om nog even na te kijken. Hij wisselt het mapje met nieuwe formulieren ongezien om voor een zelfde soort mapje met oude, waardeloze toto formulieren. Als het niet lukt om de 260 euro voor zijn inleg te pinnen, loopt hij even weg om een andere pas uit zijn auto te halen. Als de man niet terug komt en de cassière erachter komt dat de formulieren verlopen zijn, is de termijn om de betaling af te melden bij de toto verlopen.

De politie zoekt informatie over de man, die duidelijk op beeld te zien is. Mensen met tips kunnen contact opnemen met de recherche van Alphen aan den Rijn via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met 0800-7000.