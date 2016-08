’Zonder ruilverkaveling was het nooit wat geworden’

Foto Museum Oud Alkemade De Baan in Oude Wetering wordt aangelegd.

OUDE WETERING - Talloze kleine percelen van honderden kwekers vormden tot de jaren ’50 van de vorige eeuw een lappendeken rondom Roelofarendsveen en Oude Wetering. Ze werden destijds in één hele grote operatie tegen het licht gehouden, getaxeerd en in elkaar gepuzzeld tot de huidige verkaveling rondom het dorp.

Door Annelies Karman a.karman@hollandmediacombinatie.nl - 31-8-2016, 9:39 (Update 31-8-2016, 9:39)

Museum Oud Alkemade laat in een nieuwe tentoonstelling zien hoe die ruilverkaveling in zijn werk ging. Het was in die jaren een hele kluif. In totaal is er wel twintig jaar aan gewerkt,...