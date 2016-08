Notoire drankrijder zonder rijbewijs van N11 geplukt

ANP archieffoto

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een bestuurder van een bestelbus is woensdagochtend door de politie aangehouden voor rijden onder invloed op de N11 bij Alphen aan den Rijn. De man had bovendien geen rijbewijs bij zich.

Door Thijs Zilverberg - 31-8-2016, 21:49 (Update 31-8-2016, 21:53)

De man reed voor de vijfde keer zonder rijbewijs en is eerder gepakt met drank op achter het stuur, meldt de politie op Facebook.

Hij viel op door zijn slingerende rijstijl en houterige stuurbewegingen. Ook de snelheid lag te hoog: 150 kilometer per uur waar 100 is toegestaan.

Voor de snelheid, het rijden onder invloed en het rijden zonder rijbewijs is proces-verbaal opgemaakt. De man moet zich voor de rechter verantwoorden. Vanwege zijn geschiedenis is de bestelbus in beslag genomen.