VEBO-Streekmarkt: groot ’boerenfestijn’ in Rijpwetering

Archieffoto Hielco Kuipers Een veekeuring maakt deel uit van de VEBO

RIJPWETERING - „Een brede presentatie van de agrarische sector.” Zo omschrijft Jan Uit den Boogaard, voorzitter van de VEBO, de jaarlijkse VEBO-Streekmarkt die morgen in Rijpwetering is.

Door Jeroen Langelaar - 2-9-2016, 10:20 (Update 2-9-2016, 10:20)

Onderdelen van het ’boerenfestijn’ in het Hertogspark zijn onder meer de keuring van vee en zuivel, de uitoefening van oude ambachten en een markt met landbouwproducten. Voor ieder wat wils dus. „Van runderen tot akkerbouw en bloementeelt”, aldus Uit den Boogaard.

Winkeltjes

Het evenement wordt dit jaar voor de tachtigste keer georganiseerd en is een samenwerking tussen de VEBO en Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Ade. Laatstgenoemde club zet zaterdag in op het zichtbaar maken van het werk van de vereniging (natuur-, weidevogel- en slootkantbeheer) en op recreatiemogelijkheden voor burgers. „Dan gaat het bijvoorbeeld om winkeltjes en bed & breakfasts in de omgeving”, vertelt bestuurslid Frans Jansen. „Dat zijn secundaire inkomstenbronnen voor sommige boeren.”

De VEBO-Streekmarkt is een voortvloeisel uit de veemarkten die tot 2001 in de Leidse Groenoordhallen werden gehouden. En hoewel er nog steeds koeien worden verkocht, is dat niet meer het belangrijkste onderdeel van de markt. De kennismaking met het platteland door niet-agrariërs staat voorop.

Mooie koe

Jansen: „Bij een koe denken mensen vaak alleen aan melk. Op de markt leert het publiek van de keurmeesters wat iets nu tot een mooie koe maakt.” Ook kunnen agrariërs leren hoe ze wilde bijen en vlinders naar hun land kunnen trekken en wordt kaas van lokale boeren gepresenteerd én gekeurd.

Als gevolg van strengere overheidseisen vindt dit jaar wederom geen geitenkeuring plaats.

Een speciale presentatie van wollige alpaca’s – een kruising tussen een schaap en een lama – maakt dit gemis echter meer dan goed.

Voorbrenging

Een van de hoogtepunten van het evenement is ook dit jaar weer de ’voorbrenging’. Kinderen presenteren daarbij een kalfje aan het publiek en de jury. Uit den Boogaard over het programma-onderdeel: „De kinderen lopen er prachtig bij en doen enorm hun best. Dit onderdeel kan dan ook altijd op veel belangstelling rekenen.”

De VEBO is van 09.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis.