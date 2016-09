Groen licht voor bouw eerste deel dorpshart Leimuiden

Archieffoto Leidsch Dagblad

LEIMUIDEN - De bouw van het dorpshart Leimuiden mag beginnen van de gemeente Kaag en Braassem. Burgemeester en wethouders willen de bestemmingsplanprocedure zelfs versneld doen.

Door Annelies Karman - 2-9-2016, 16:29 (Update 2-9-2016, 16:29)

Het gaat om het eerste deel: de passantenhaven en de appartementen en eengezinswoningen daar omheen. Dat is ingepland waar nu ongeveer het Maarse en Kroongebouw staat. ,,We hopen dat we nu snel voortgang kunnen maken’’, zegt Eddy Broekema van de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden.

Mensen kunnen zoals altijd eventuele bezwaren uiten naar aanleiding van het bestemmingsplan. Broekema verwacht dat niet, maar sluit het ook niet uit. Hij benadrukt dat de werkgroep veel gesprekken heeft gevoerd met betrokkenen om draagvlak te krijgen.

De werkgroep is in gesprek met grondeigenaren over bouw rond het huidige plein. Dat plan is noodgedwongen veranderd. De werkgroep wilde een plein op de plek van caférestaurant Bij René. Die ondernemer wil echter zijn huidige stek niet verlaten. ,,We praten met de bakker, de eigenaar van het pand van de slijter en de eigenaar van het gebouw waar de pizzeria in zat’’, zegt Broekema. ,,In ons plan worden die panden gesloopt en komen er winkelruimtes voor terug met woonruimte er boven.’’ Met de huisartsenpraktijk is al overeenstemming. Het pand van de dokters wordt ook gesloopt. De huisartsen verhuizen naar de plek van de gesloopte kerk aan het kruispunt, of keren terug in het nieuwe dorpshart.