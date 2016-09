Dorpshuizen Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn tobben met oplopende tekorten

Foto Hielco Kuipers Dorpshuis De Juffrouw in Hazerswoude-dorp.

HAZERSWOUDE/KOUDEKERK - Vrijwilligers die heel veel uren werk verrichten en met het nodige kunst- en vliegwerk de losse eindjes aan elkaar knopen. Dat is de gang van zaken in de dorpshuizen in Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn. „We doen ons best de tent draaiende te houden, maar het is niet makkelijk.”

Door Erna Straatsma - 2-9-2016, 16:50 (Update 2-9-2016, 16:50)

Piet Baxmeijer (69), beheerder van De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp en vicevoorzitter van de stichting Gemeenschapsvoorzieningen Hazerswoude-Dorp, is elke dag wel even in het dorpshuis. „Dit werk kost verschrikkelijk veel tijd...