ANP A12 weer helemaal vrij na brand tankstation

GOUDA - De snelweg A12 is tussen Gouda en Reeuwijk weer helemaal open voor verkeer. Vanwege de grote brand in tankstation De Andel werd in de nacht van zaterdag op zondag de weg in beide richtingen afgesloten. Rond 01.30 uur werd de weg uit Utrecht richting Den Haag vrijgegeven. Een uur later kon het verkeer ook de andere kant weer op. Om iets voor 08.00 uur werden ook de laatste twee rijstroken richting Utrecht vrijgegeven, meldde de VID.

Door ANP - 4-9-2016, 8:22 (Update 4-9-2016, 8:30)

Weggebruikers die maandagochtend de A12 bij Reeuwijk gebruiken moeten volgens de VerkeersInformatieDienst rekening houden met wat extra vertraging. De VID verwacht dat veel mensen zullen kijken naar de gevolgen van de brand en dat komt de doorstroming niet ten goede.

Het tankstation brandde volledig uit. De overkapping en de pompen zijn verwoest, de winkel raakte zwaar beschadigd. De brandweer kan nog niets zeggen over de oorzaak. Een persoon is gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. Een deel van de overkapping is bovenop twee auto's terechtgekomen, maar het is niet duidelijk of daar mensen in zaten. Er wordt niemand vermist. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.