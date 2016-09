’Groei Alphen is geen doel op zich’

foto Hielco Kuipers Kerk en Zanen is volgebouwd. B en w willen daarom op zoek naar nieuwe plekken voor huizen.Het Veenpluis laatst opgeleverde gedeelte Kerk en Zanen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Veel fracties in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn hebben aarzelingen bij de ’grootstedelijke’ ambities van het college van burgemeester en wethouders. Maar grootschalige woningbouw in de Gnephoek is voor de meesten wél bespreekbaar.

Door Erna Straatsmae.straatsma@hollandmediacombinatie.nl - 5-9-2016, 19:14 (Update 5-9-2016, 22:09)

,,Niet groeien, maar bloeien’’, zegt Marjon Verkleij, fractievoorzitter van het CDA. ,,Dat was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen een van onze slogans. Niet de kwantiteit is belangrijk, maar de kwaliteit van leven in Alphen aan den Rijn.’’

Wethouder Gerard van As (economie, ruimtelijke ontwikkeling/...