Alphen wil meer gemeentelijke monumenten

ALPHEN AAN DEN RIJN - CDA-wethouder Kees van Velzen (cultuur) wil de gemeentelijke monumentenlijst in Alphen aan den Rijn flink uitbreiden. ,,Ons erfgoedbeleid is nu minimaal.’’

Door Erna Straatsma - 7-9-2016, 12:40 (Update 7-9-2016, 12:41)

Het voornemen is vastgelegd in de beleidsbrief ’Hart voor erfgoed 2016-2020’.

,,We gaan van minimaal erfgoedbeleid naar nieuw beleid’’, zegt Van Velzen in een toelichting. ,,Er moeten meer monumenten komen. En we gaan ook meer aandacht aan landschappelijke monumenten besteden en aan archeologie. Het is een begin; het volgende college van burgemeester en wethouders zal hier verder...