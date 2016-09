Uitstel nieuw afvalsysteem Kaag en Braassem

KAAG EN BRAASSEM - Kaag en Braassem stelt de introductie van betalen per vuilniszak een jaar uit. Invoering is op zijn vroegst mogelijk met ingang van 1 januari 2018.

Door Erna Straatsmae.straatsma@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 14:36 (Update 8-9-2016, 14:36)

Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Begin volgend jaar krijgen de fracties een uitgewerkt voorstel voor invoering van een zogeheten diftar-systeem (gedifferentieerd tarief, red), maar het college wil dat de politiek maandag al ’ja’ zegt tegen betalen per vuilniszak.

Reden voor het uitstel is het wachten op nieuw belastingsysteem...