Moeizaam proces zuidplan dorpshart Leimuiden

LEIMUIDEN - De onderhandelingen van Smits Bouwbedrijf en de Werkgroep Dorpshart Leimuiden (WDL) over aankoop van vier winkelpanden in het centrum van Leimuiden verlopen moeizaam. Na meer dan een jaar praten is er nog geen zicht op een akkoord met de eigenaars.

12-9-2016

Zonder akkoord kan de uitvoering van ’plandeel Zuid’ voor een nieuw dorpshart niet doorgaan. Dit plan bestaat uit bouw van woningen en winkels ten zuiden van de Dr. Stapenséastraat.

De panden van slijterij Aad Bouwmeester, bakkerij Van Leeuwen en twee naburige...