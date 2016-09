Plezierjacht vliegt in brand in Bodegraven

Foto’s: Facebook Brandweer Zwammerdam Bekijk Fotoserie

BODEGRAVEN - Aan de Dammekant in Bodegraven is in de nacht van maandag op dinsdag een schip in brand gevlogen. De brandweer heeft de brand geblust.

Door Jan Balk - 13-9-2016, 10:03 (Update 13-9-2016, 10:12)

De brand brak rond 05.00 uur uit. Ook het schip naast het brandende plezierjacht vatte vlam. De brandweer meldt op Facebook dat beide branden zijn geblust.