Celstraf geëist voor poging doodslag psychologe Alphen

DEN HAAG - Justitie eist een half jaar cel tegen de illegale Fransman die op 17 mei in de gevangenis van Alphen aan den Rijn een stoel smeet naar een hulpverleenster. De 54-jarige vrouw heeft daarbij ernstig letsel opgelopen en is nu arbeidsongeschikt.

Door Hans Hemmen - 19-9-2016, 16:04 (Update 19-9-2016, 16:04)

De psychologe had op die dag in de gevangenis van Alphens aan den Rijn een gesprek met Alma A. (36), een aan drugs verslaafde man die telkens als ongewenst vreemdeling wordt opgepakt en in de bajes belandt.

Toen de hulpverleenster...