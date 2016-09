Vorm houdt vast aan De Poelen in Roelofarendsveen

Foto Hielco Kuipers De Poelen maakt deel uit van het in aanbouw zijnde Braassemerland.

ROELOFARENDSVEEN - Projectontwikkelaar Vorm stelt dat het op tijd een volledig plan heeft ingediend voor de bouw van een deel van nieuwbouwwijk De Poelen in Roelofarendsveen.

Door Annelies Karman - 19-9-2016, 19:31 (Update 19-9-2016, 19:31)

De gemeente Kaag en Braassem meldde eerder juist dat er geen uitgewerkte plannen zijn ontvangen en dat daarom onteigening wordt aangevraagd. ,,We hebben alles keurig op orde’’, reageert Fransje Sprunken, hoofd concepten bij het grote bouwbedrijf uit Papendrecht. ,,We hebben een bouwkundige uitwerking ingeleverd. Er ligt een goed plan. Het lijkt erop dat de gemeente wil bewijzen dat wij niet kunnen ontwikkelen, terwijl we toch best wat gebouwd hebben de afgelopen tijd.’’

De gemeenteraad ging maandagavond definitief akkoord met het aanvragen van een onteigeningsprocedure. De kroon beslist uiteindelijk of de vier eigenaren van de grond in Roelofarendsveen inderdaad onteigend mogen worden. De politieke partijen zijn niet bij voorbaat voor onteigening, maar willen dat deskundigen bepalen of de gemeente of de grondeigenaren het bij het juiste eind hebben.

De grondeigenaren hebben het initiatief genomen om zelf de 140 geplande woningen op hun grond te bouwen, samen met Vorm. Als een grondeigenaar zelf wil en kan ontwikkelen, is dat een reden voor de kroon om geen onteigening toe te staan.

,,Volgens de gemeente zijn we niet serieus’’, zegt Ger Stoof, vertegenwoordiger van de grondeigenaren. ,,Kom nou jongens. We hebben een landelijk bekende ontwikkelaar in de arm genomen. We hebben er het volste vertrouwen in dat de kroon geen toestemming geeft voor onteigening. We gaan met Vorm de woningen realiseren.’’