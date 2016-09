Politie sluit onderzoek naar dode Zwammerdamse zwanen zonder resultaat

Foto Leidsch Dagblad De T-spliting van de Hoogendoornlaan en de Spoorlaan tussen Alphen aan den Rijn en Zwammerdam. Hier vlakbij zijn op 13 augustus de dode zwanen gevonden.

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie heeft de onderzoek naar de dode en verdwenen zwanen in Zwammerdam zonder resultaat afgesloten, zo meldt een woordvoerder. Op 13 augustus werd een zwanengezin met vijf jongen dood gevonden langs de kant van een polderweg. De nekken van de vogels waren vakkundig omgedraaid.

Door Annelies Karman - 20-9-2016, 19:19 (Update 20-9-2016, 19:19)

Een paar dagen later verdween er een ander koppel met jongen uit een sloot in een woonwijk een kilometer verderop.

,,De getuigenoproepen die we destijds in de media hebben gedaan, hebben helaas geen bruikbare informatie opgeleverd’’, zegt de woordvoerder. ,,Verder zijn er totaal geen opsporingsindicaties, dus is besloten het onderzoek te sluiten.’’ Als er nu nog informatie binnen komt, gaat de politie daar wel mee aan de slag, benadrukt ze. ,,En daarnaast blijft onze oproep aan de burger natuurlijk ook van kracht: wanneer mensen zien dat mogelijk zwanen gevangen of mishandeld worden, kunnen zij daarvoor direct de politie bellen, zodat wij poolshoogte kunnen nemen.’’