Van Syrië naar Buurman Toon in Oude Wetering

Foto Leidsch Dagblad Mohanned Zarour en Adri Volwater aan het werk bij kwekerij Buurman Toon in Oude Wetering.

OUDE WETERING - Mohanned Zarour leerde in Syrië op school dat Nederland bekend is om zijn bloemen. Nu staat hij op een dinsdagochtend in Oude Wetering boeketten te maken van dahlia’s.

Door Annelies Karman - 20-9-2016, 18:01 (Update 20-9-2016, 18:01)

Hij heeft plezier in het werk en het contact, maar liever was hij in Syrië gebleven. Zarour vluchtte vorig jaar voor de oorlog. ’s Nachts ligt hij wakker omdat zijn vrouw en twee zonen nog in Damascus zijn. Zijn jongste is negen maanden oud, hij heeft hem nog nooit in het...