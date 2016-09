Rijnhavenbrug bijna jaar dicht

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Rijnhavenbrug in de Hoorn in Alphen aan den Rijn gaat volgend jaar van februari tot december dicht voor alle verkeer.

Door Erna Straatsma - 21-9-2016, 12:01 (Update 21-9-2016, 12:01)

De brug vlak bij vogelpark Avifauna is aan renovatie toe, zo meldt de gemeente.

Hoe het verkeer tijdens de werkzaamheden wordt omgeleid, is nog onbekend. De gemeente Alphen aan den Rijn studeert op verschillende mogelijkheden.

De renovatie begint vlak na het gereedkomen van de Máximabrug, iets verderop over de Hoorn. Eind van dit jaar wordt de nieuwe brug over de Oude Rijn, richting Gnephoek, in gebruik genomen.