Bibliotheek naar nieuwbouw Aarkade

ALPHEN AAN DEN RIJN - De openbare bibliotheek Rijn & Venen krijgt nieuwbouw op de hoek van de Aarkade en de Vest in Alphen aan den Rijn. In dit pand komt ook ruimte voor het streekarchief.

Door Erna Straatsma - 21-9-2016, 12:48 (Update 21-9-2016, 12:48)

Na diverse eerdere plannen is nu het idee om de bibliotheek een nieuw gebouw te geven op de plek waar nu het Aargebouw staat. Dit kantoorpand achter winkelcentrum De Aarhof staat op de nominatie voor sloop.

Boven op de bibliotheek komen enkele verdiepingen die dienen als parkeergarage. Op de begane grond krijgt de bibliotheek ruimte die ongeveer even groot is als het huidige noodgebouw dat nu op het Aarplein staat.

De optie is door burgemeester en wethouders gekozen na het afvallen van huisvesting in het voormalige onderkomen van V&D in de Van Boetzelaerstraat. Al eerder lieten B en W het plan varen om de bibliotheek onder theater Castellum ruimte te geven.

De locatie Aarkade was al eerder in beeld, maar leek toen nog te krap. De eerder geplande bouw van een nieuwe supermarkt is echter komen te vervallen. Daardoor lukt het nu wel om de bibliotheek op de hoek Aarkade/Vest te bouwen. ,,Dit gaat ’m gewoon worden’’, aldus wethouder Gerard van As.

De gemeenteraad moet nog wel instemmen met de nieuwbouw.

Het noodgebouw van de bibliotheek moet over anderhalf jaar weg zijn van het Aarplein. Op deze plek zijn woningen gepland.