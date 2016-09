Kaag en Braassem gaat dorpsvisies maken voor nieuwbouw

KAAG EN BRAASSEM - Geen ad hoc bouwplannen meer, maar grote lijnen op papier voor nieuwbouw in de elf dorpen van Kaag en Braassem.

Door Annelies Karman - 27-9-2016, 16:15 (Update 27-9-2016, 16:15)

Daar vragen dorpsraden al langere tijd om. Ze krijgen hun zin van de gemeente Kaag en Braasem. Dat bleek tijdens de vergadering van het politiek forum maandagavond.

Verschillende politiek partijen vroegen ook om dorpsvisies. De vergadering ging over locaties voor extra sociale woningbouw. Inwoners van dorpen voelen zich vaak overvallen wanneer er een plek bij hen in de buurt wordt genoemd en hebben het gevoel dat ze niets in de melk te brokkelen hebben.

,,Wij vragen als raad ook al langer om een visie per kern’’, zei Anja de Rijk van het CDA. Laura van Klink van PRO Kaag en Braassem brak er ook een lans voor, maar benadrukte wel dat de zoektocht en onderzoeken naar locaties er niet voor moet worden gepauzeerd.

De Rijk en Van Klink kregen bijval van andere partijen. Wethouder Floris Schoonderwoerd reageerde: ,,We hebben al dorpsperspectieven. Nu moeten we constateren dat die ook een uitwerking behoeven, een concretiseringsslag. Ik denk dat daar terecht vraag naar is.’’

Lauris Beets van de dorpsraad Hoogmade en Ben Beukenholdt van die van Woubrugge waren bij de vergadering aanwezig. Beukenholdt toonde zich verrukt met de uitkomst van de avond. ,,Ik merk tot mijn grote geluk en tevredenheid dat er een meerderheid is voor een visie per kern.’’