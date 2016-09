Scholengemeenschap Scope in Alphen aan den Rijn wil een ton terug van ministerie

Foto ANP De zaak diende bij de Raad van State in Den Haag.

DEN HAAG/ALPHEN - De Alphense scholenstichting voor Christelijk Onderwijs (Scope) vindt dat de staatssecretaris van Onderwijs (OC&W) ten onrechte haar onderwijsbudget met een ton heeft gekort.

Door Jan van Ommen - 27-9-2016, 16:55 (Update 27-9-2016, 16:55)

Scope eiste dinsdag bij de Raad van State in hoger beroep het geld terug. De staatssecretaris kortte het onderwijsbudget Scope in 2014 met 100.616 euro. Reden was dat de stichting boven op het salaris van haar toenmalige bestuursvoorzitter in 2011 een eenmalige pensioenuitkering van ruim 175.000 euro stortte. Daarmee kwam het ’salaris’ van Wigmans voor 2011...