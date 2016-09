Drugshond op kermis Roelofarendsveen

Foto ANP

ROELOFARENDSVEEN - Veertien mensen zijn staande gehouden door de politie omdat ze softdrugs op zak hadden tijdens het weekeinde van de Veense Kermis. Eén persoon is gearresteerd vanwege harddrugs.

Door Annelies Karman - 27-9-2016, 17:04 (Update 27-9-2016, 17:40)

Dat zegt een politiewoordvoerder. ,,We hebben op straat actief gezocht naar drugs en drugsgebruikers tijdens de kermis. Er is een drugshond ingezet.’’

De mensen die staande zijn gehouden, hadden geen grote hoeveelheden drugs bij zich. Het ging volgens de woordvoerder om ’gebruikershoeveelheden’ softdrugs. Deze jongeren werden niet opgepakt en kregen geen boete. De drugs moesten ze inleveren.

De man die harddrugs bij zich had, is wel aangehouden. In het weekeinde is hij weer op vrije voeten gesteld. Drie personen met softdrugs waren minderjarig. ,,Van deze drie hebben we een zorgmelding gedaan bij de instanties.’’