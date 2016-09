Coördinator voor hospice Amandi Nieuwe Wetering: Jenny van Velzen

Foto Leidsch Dagblad Coördinator Jenny van Velzen en voorzitter Wim Sleeuw van hospice Amandi.

NIEUWE WETERING - Hospice Amandi heeft Jenny van Velzen in dienst genomen als coördinator. Zij gaat de organisatie opzetten van het hospice in opbouw in Nieuwe Wetering.

Door Annelies Karman - 28-9-2016, 8:19 (Update 28-9-2016, 8:19)

,,We zetten serieuze stappen’’, zegt voorzitter van Wim Sleeuw. ,,De aanstelling van Jenny bewijst dat wel. Het is een mijlpaal. Tot nu toe was ik de spin in het web. Alleen heb je daarvoor wel organisatiekwaliteiten nodig... Jenny is de aangezen persoon hiervoor. Zij was als vrijwilliger al bestuurslid van de stichting en beheerst de materie.’’

Medio 2018 moet het hospice open gaan, is de planning. De voormalige basisschool De Meerpaal in Nieuwe Wetering wordt grotendeels gesloopt. De fundering en een deel van de staalconstructie worden hergebruikt. Het nieuwe gebouw aan de Noordveenweg wordt niet hoger dan de school. Het heeft straks vier bedden. Twee voor mensen die stervende zijn en twee voor gasten die even tussen de wal en het schip vallen en daardoor tijdelijk zorg en een plek nodig hebben. Professionele zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers gaan bij Amandi samen werken.

Niet alleen het pand moet worden neergezet. De stichting moet ook de hele organisatie opbouwen. Dat is de taak van Van Velzen. ,,Ik vind het heel spannend, maar ook leuk’’, zegt ze. ,,Het is voor mij een droom die uit komt dat ik mag helpen om dit neer te zetten. Ik koester de wens al jaren om coördinator te zijn van een hospice.’’

Van Velzen gaat vrijwilligers werven en trainen. Amandi heeft nog één belangrijk doel: een miljoen euro bij elkaar krijgen voor de bouw. ,,We beginnen nog dit jaar met een grote sponsoractie’’, zegt Sleeuw. ,,Het zou prachtig zijn als we dat bedrag in één keer op kunnen halen bij bedrijven, fondsen en particulieren. Maar misschien niet reëel.’’ Van Velzen: ,,Toch gaan we daar wel voor.’’