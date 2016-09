Ruzie over theetuin Hazerswoude

DEN HAAG - Kees en Hermine van ’t Wout uit Hazerswoude, die al jaren een theetuin runnen aan de Burgemeester Ten Heuvelhofweg, sleepten woensdag de gemeente Alphen aan den Rijn voor de Raad van State.

Door Adri Klinkenberg - 28-9-2016, 16:39 (Update 28-9-2016, 16:39)

Gemeente legt dwangsom op Eigenaar protesteert

De gemeente eist dat hun theetuin ’t Woutje van 3500 vierkante meter inkrimpt tot 115 vierkante meter. Het overdekte terras dat ze in de kas hebben gemaakt, moet terug naar honderd vierkante meter. Leggen ze het bevel van de gemeente naast zich neer dan moeten ze tienduizenden euro’s aan dwangsommen betalen.

In mei 2013 vroegen de boomkwekers Piet Louwers en Firma Qualm de gemeente op te treden tegen de hele theetuin. Die zou in de loop der jaren veel groter zijn geworden dan is toegestaan. Er komen duizenden bezoekers per jaar en dat leidt volgens de buren tot parkeeroverlast.

De gemeente Alphen aan den Rijn wees er bij de Raad van State op dat de theetuin groter is dan in 2009, toen Van ’t Wout een vrijstelling kreeg. Ze eist dat hij terug gaat naar de maten die toen afgesproken zijn. De burgemeester van het vroegere Rijnwoude heeft Van ’t Wout in 2009 echter een exploitatievergunning verleend voor 280 vierkante meter terras in de kas. ,,Ze stapelen blunder op blunder”, vindt Van ’t Wout.

Uitspraak over zes weken.