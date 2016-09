Bruinsma directeur Castellum

ALPHEN AAN DEN RIJN - Sandra Bruinsma is de nieuwe directeur van theater Castellum in Alphen aan den Rijn.

Door Erna Straatsma - 28-9-2016, 16:49 (Update 28-9-2016, 16:49)

Ze volgt op 1 november interim-directeur Leo Pot op.

Bruinsma was tot voor kort zakelijk directeur van het Residentieorkest in Den Haag. Daarvoor was zij tien jaar directeur/bestuurder van de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen.