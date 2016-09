Vrouw belandt in water Zegerplas Alphen

APLHEN AAN DE RIJN - De brandweer meldt dat er donderdagmiddag aan de Zegerplas in Alphen aan de Rijn een persoon in het water is beland.

Door internetredactie - 29-9-2016, 13:35 (Update 29-9-2016, 15:30)

Uiteindelijk bleek het te gaan om een vrouw die iedere dag in de plas zwemt. Ze is thuis aangetroffen en de zoekactie is afgeblazen.

De hulpdiensten rukten in grote getalen uit. Duikteams zochten naar de vrouw en er stond een traumahelikopter klaar om het slachtoffer op te vangen. De brandweer meldde het incident op Twitter.

