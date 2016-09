Meer geld voor tekort op grond

KAAG EN BRAASSEM - Kaag en Braassem trekt anderhalf miljoen euro extra uit om verwachte verliezen op diverse grondexploitaties te dekken.

29-9-2016

Dat blijkt uit de gemeentelijke begroting voor 2017. De algemene reserves dalen daardoor van ruim tien naar negen miljoen euro.

De extra reservering is het gevolg van veranderde regelgeving van het rijk en een aangepaste rentestand.

,,We zijn wat armer, maar nog steeds flexibel genoeg’’, zegt CDA-wethouder Henk Hoek (financiën). ,,De komende jaren willen we alle mogelijke overschotten laten terugvloeien in de algemene reserves, zodat die weer aangroeien.’’

Kaag en Braassem had al vijftig miljoen euro gereserveerd voor tegenvallers. Die buffer is grotendeels nodig om verliesgevende grondexploitaties in het project Braassemerland in Roelofarendsveen op te vangen. Ook het herontwikkelingsplan voor het centrum van Leimuiden en de bebouwing van het Connexxion-terrein in Leimuiden behoren tot de risicovolle projecten.

Over twee jaar hoopt Kaag en Braassem de verliespost in positieve zin bij te stellen. Op dat moment moet de gemeente een flink aantal leningen herfinancieren en dat gebeurt waarschijnlijk tegen een lagere rente dan nu het geval is.

Daar tegenover liggen nieuwe tegenvallers bij diverse woningbouwplannen op de loer. Zo blijkt de ontwikkeling van Nieuwe Wetering Noord lager uit te vallen dan verwacht. Een recente aanbesteding is ongunstig uitgepakt voor de gemeente, die nog onderzoekt hoe dat opgevangen kan worden.

Hoek is tevreden over de financiële positie van Kaag en Braassem en de vooruitzichten voor de komende jaren. ,,Dit jaar hebben we zes ton uitgetrokken voor nieuw beleid en volgend jaar komt daar nog eens twee ton bij.’’

In het voorjaar zijn de plannen voor volgend jaar al grotendeels vastgelegd in de zogeheten Perspectiefnota. Die zijn nu verwerkt in de begroting.

De effecten van de ’septembercirculaire’ van het rijk zijn nog niet verwerkt in de gemeentebegroting.