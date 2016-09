Roelofarendsveense kaasboer vindt diefstal vooral ’zielig’

Foto de Kaaswereld De ravage op donderdagochtend.

ROELOFARENDSVEEN - Kaasboer Richard van Klink kan eigenlijk niet boos zijn op de drie jonge mannen die in de nacht van woensdag op donderdag bij hem hebben ingebroken. ,,Ik vind het vooral zielig.’’

Door Annelies Karman - 30-9-2016, 12:05 (Update 30-9-2016, 12:05)

De eigenaar van de Kaaswereld aan het Noordplein bedoelt niet dat het zielig voor hem en zijn vrouw is, maar voor de inbrekers zelf. ,,Het is sneu dat ze niet kunnen overzien dat er hier niets te halen is. Ze realiseren zich misschien niet dat tachtig procent tegenwoordig wordt gepind.’’ En dan nog is er ’s nachts nooit geld aanwezig. ,,Maar zelfs als dat zo zou zijn, kun je er niet bepaald van op vakantie’’, merkt de ondernemer droogjes op. ,,Een hele domme actie gewoon.’’

De jonge mannen gingen met lege handen naar huis, terwijl ze wel voor duizenden euro’s schade aanrichtten aan de winkelpui en de spullen van Van Klink. De dieven gingen niet erg professioneel te werk. Op camerabeelden komen ze alledrie herkenbaar in beeld.

,,Ze hebben de voorpui geforceerd’’, legt de kaasboer uit. ,,Ze moeten erop hebben staan beuken, want het was helemaal losgewrikt. De stelling achter het raam heeft de klap opgevangen. Alles zat onder de pindakaas en de honing.’’

De hele donderdagochtend zijn ze met zijn vieren bezig geweest om de troep op te ruimen. ’s Middags kon de Kaaswereld weer open. Gelukkig is Van Klink goed verzekerd. ,,Maar je zit hier als kleine ondernemer natuurlijk niet op te wachten.’’

De politie is met de zaak bezig. Van Klink heeft overwogen om zelf de camerabeelden op internet te zetten. ,,De politie heeft mij dat afgeraden. Het is ook hun werk, ik begin niks tegen die jongens. Ik ga me weer op kaas focussen.’’